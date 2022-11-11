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Министр: 9 тыс. участников войны и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости

Министр: 9 тыс. участников войны и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости В послевоенный период в Азербайджане 8,8 тыс. участников Отечественной войны, инвалидов и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости.
Бизнес
11 ноября 2022 г. 17:49
Министр: 9 тыс. участников войны и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости

В послевоенный период в Азербайджане 8,8 тыс. участников Отечественной войны, инвалидов и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Общее число вовлеченных в программу составляет 17 тысяч человек. Обеспечение занятости указанных лиц является для нас приоритетом. Кроме того, за последние полтора года четырем тысячам членам семей шехидов и ветеранов войны предоставлено жилье. В следующем месяце в 3 регионах страны будут вручены ключи еще от 170 квартир", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Postmüharibə dövründə 9 minə yaxın Vətən Müharibəsi iştirakçısı və şəhid ailəsi üzvü özünüməşğulluğa cəlb edilib

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