Министр: 9 тыс. участников войны и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости

В послевоенный период в Азербайджане 8,8 тыс. участников Отечественной войны, инвалидов и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости.

В послевоенный период в Азербайджане 8,8 тыс. участников Отечественной войны, инвалидов и членов семей шехидов вовлечены в программу самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Общее число вовлеченных в программу составляет 17 тысяч человек. Обеспечение занятости указанных лиц является для нас приоритетом. Кроме того, за последние полтора года четырем тысячам членам семей шехидов и ветеранов войны предоставлено жилье. В следующем месяце в 3 регионах страны будут вручены ключи еще от 170 квартир", - сказал министр.