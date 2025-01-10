Министерству экономики даны новые полномочия

Владельцем и оператором информационной системы "Национальные пространственные данные", устав которой сегодня утвердил президент Ильхам Алиев, является Министерство экономики.

Владельцем и оператором информационной системы "Национальные пространственные данные", устав которой сегодня утвердил президент Ильхам Алиев, назначено Министерство экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Устав.

Согласно документу, соответствующие внутриведомственные телекоммуникационные устройства и каналы для организации работы системы будут созданы структурными подразделениями министерства. Телекоммуникационные устройства и каналы, используемые для организации взаимодействия системы с другими государственными информационными ресурсами и системами, в свою очередь - Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.