Министерство промышленности и торговли России готовит бизнес-миссию в Азербайджан

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министерство промышленности и торговли России готовит бизнес-миссию для развития проектов с компаниями Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин на круглом столе по вопросам промышленности, состоявшемся в рамках российско-азербайджанского межрегионального форума.

"Наше министерство промышленности планирует провести отдельную бизнес-миссию для отдельных предприятий и клиентов Азербайджана. Будут искать партнеров", - сказал он.

Министр отметил, что перед Россией и Азербайджаном открываются большие возможности в области промышленной кооперации.