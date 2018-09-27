 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство промышленности и торговли России готовит бизнес-миссию в Азербайджан

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министерство промышленности и торговли  России готовит бизнес-миссию для развития проектов с компаниями Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин на круглом столе по вопросам промышленности, состоявшемся в рамках российско-азербайджанского межрегионального форума.

    "Наше министерство промышленности планирует провести отдельную бизнес-миссию для отдельных предприятий и клиентов Азербайджана. Будут искать партнеров", - сказал он.

    Министр отметил, что перед Россией и Азербайджаном открываются большие возможности в области промышленной кооперации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi