Министерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатов

Департамент капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования завершил объявленный открытый тендер на закупку и установку противопожарных систем.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ЗАО Element YT, выигравшее тендер в 2020-2021 годах.
Компании-победителю будет выплачено 15,145 млн манатов.
Министерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатовМинистерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатов Департамент капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования завершил объявленный открытый тендер на закупку и установку противопожарных систем. Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупо
Бизнес
10 октября 2022 г. 09:36
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Департамент капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования завершил объявленный открытый тендер на закупку и установку противопожарных систем.
Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyi 15 mln manatlıq yanğından mühafizə sistemləri alır