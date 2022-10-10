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Министерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатов

Министерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатов Департамент капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования завершил объявленный открытый тендер на закупку и установку противопожарных систем. Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупо
Бизнес
10 октября 2022 г. 09:36
Министерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатов

Департамент капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования завершил объявленный открытый тендер на закупку и установку противопожарных систем.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ЗАО Element YT, выигравшее тендер в 2020-2021 годах.

Компании-победителю будет выплачено 15,145 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyi 15 mln manatlıq yanğından mühafizə sistemləri alır

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