Министерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатов

Министерство науки и образования закупает противопожарные системы на 15 млн манатов

Департамент капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования завершил объявленный открытый тендер на закупку и установку противопожарных систем. Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупо

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Департамент капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования завершил объявленный открытый тендер на закупку и установку противопожарных систем.



Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ЗАО Element YT, выигравшее тендер в 2020-2021 годах.



Компании-победителю будет выплачено 15,145 млн манатов. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook