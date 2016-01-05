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    Министерство налогов проводит три тендера

    Желающие принять участие в тендере должны предоставить гарантии в размере 3% от стоимости тендерного предложения

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана объявило три открытых тендера. Как сообщает Report, конкурс объявлен на выполнение трех различных видов работ.

    По информации, заявки по тендеру на закупку хозяйственных и канцелярских товаров, а также на печать полиграфической продукции принимаются до 18:00 по бакинскому времени 16 февраля.

    Желающие принять участие в тендере должны предоставить гарантии в размере 3% от стоимости тендерного предложения.

    Также желающие принять участие в тендере и получить тендерные требования должны перевести на счет министерства налогов взнос за участие в тендере в размере 400 манатов, и в соответствующем порядке представить копию документа об оплате. 

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