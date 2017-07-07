© Report

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана представило правительству новый законопроект. В случае принятия закона на ввозимые сигареты будут накладываться электронные пломбы.

Как сообщает Report, об этом заявил координатор Всемирного банка по применению налога на табачные изделия Патрисио Маркез на семинаре по налогообложению табачных изделий в Баку, коснувшись проведенной в министерстве налогов встречи.

По его словам, принятие нового предложения позволит избежать импорта в страну поддельных сигарет: "Следует отметить, что пломбы будут накладываться таким образом, что их можно определить даже с помощью мобильных телефонов. По нашим расчетам, Азербайджан в настоящее время теряет 60 центов с каждой пачки сигарет по сравнению с Грузией и Украиной".