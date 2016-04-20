Министерство налогов начало проверки в супермаркетах Neptun

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана приступило к проверкам в сети маркетов Neptun и Grand. Проверки начались сегодня утром.

Проведенные сотрудниками Report наблюдения подтвердили факты проверок в супермаркетах Neptun по адресу ул. Наджафгулу Рафиева, 25А, Neptun Xətai вблизи м/ст. "Хатаи", Neptun Həzi Aslanov по адресу ул. Расул Рзы, 29/42 (вблизи м/ст. "Ази Асланов"), а также Grand вблизи м/ст. "Ази Асланов".

К проверкам в Neptun Xətai привлечены 4 сотрудника налоговой службы в гражданской одежде. Двое из них проверяют кассовые операции, двое других ведут наблюдения в супермаркете.

По словам покупателей, в Neptun Həzi Aslanov утром налоговики проверяли кассовые операции.

Министерство налогов не дало комментариев Report по данному вопросу.

Напомним, что вчера руководители сети супермаркетов Rahat, Bizim, Fresko, Səbət, Makromart, Araz, Neptun, Bolmart и Favorit обратились к министру экономики Шахину Мустафаеву. Предприниматели сообщили, что нынешние налоговые ставки и другие выплаты не позволяют сохранить стабильные цены и после девальвации покупательская способность населения снизилась.

В министерство экономики сообщили Report, что сотрудники ведомства не участвуют в данных проверках.