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Министерство экономики вновь окажет помощь предпринимателям из 10 регионов

Министерство экономики вновь окажет помощь предпринимателям из 10 регионов В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о введении новых правил особого карантинного режима в некоторых городах и районах, Министерством экономики будут произведены соответствующие выплаты по заработной плате наемных работников
Бизнес
6 ноября 2020 г. 15:34
Министерство экономики вновь окажет помощь предпринимателям из 10 регионов
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В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о введении новых правил особого карантинного режима в некоторых городах и районах, Министерством экономики будут произведены соответствующие выплаты по заработной плате наемных работников и единовременная финансовая поддержка индивидуальных (микро) предпринимателей.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе.

Напомним, что с 00:00 7 ноября до 06:00 23 ноября на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов ограничена деятельность в ряде отраслей.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi 10 bölgədən olan sahibkarlara yenidən yardım edəcək

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