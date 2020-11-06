Министерство экономики вновь окажет помощь предпринимателям из 10 регионов

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о введении новых правил особого карантинного режима в некоторых городах и районах, Министерством экономики будут произведены соответствующие выплаты по заработной плате наемных работников

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о введении новых правил особого карантинного режима в некоторых городах и районах, Министерством экономики будут произведены соответствующие выплаты по заработной плате наемных работников и единовременная финансовая поддержка индивидуальных (микро) предпринимателей.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе.

Напомним, что с 00:00 7 ноября до 06:00 23 ноября на административной территории городов Шеки, Лянкяран, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов ограничена деятельность в ряде отраслей.