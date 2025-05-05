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Министерство экономики подписало меморандум с Carlsberg Azerbaijan

Министерство экономики подписало меморандум с Carlsberg Azerbaijan Между Министерством экономики и компанией Carlsberg Azerbaijan подписан Меморандум о взаимопонимании на 2025-2030 годы.
Бизнес
5 мая 2025 г. 18:38
Министерство экономики подписало меморандум с Carlsberg Azerbaijan

Между Министерством экономики и компанией Carlsberg Azerbaijan подписан Меморандум о взаимопонимании на 2025-2030 годы.

Как сообщает Report, подписание состоялось на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с представителями компании Carlsberg Group.

Реализация документа будет способствовать локализации сырья и упаковочных материалов, обеспечению полностью местного производства, а также охране окружающей среды.

На встрече были отмечены меры государственной поддержки по стимулированию производства конкурентоспособной ненефтяной продукции в Азербайджане, созданию новых импортозамещающих производств и расширению экспортных возможностей. Обсуждались успешная деятельность компании Carlsberg Group в нашей стране, поддержка инвестиций, увеличение местного производства, достигнутые результаты и потенциальные шаги.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadiyyat Nazirliyi "Carlsberg Azerbaijan"la tam yerli istehsalın təmin edilməsinə dair memorandum imzalayıb

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