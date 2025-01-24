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Министерство экономики: Азербайджан ведет переговоры по товарам и услугам с 19 членами ВТО

Министерство экономики: Азербайджан ведет переговоры по товарам и услугам с 19 членами ВТО Азербайджан ведет переговоры по товарам и услугам с 19 членами Всемирной торговой организации (ВТО), включая США, Европейский cоюз (ЕС), Норвегию, Швейцарию, Россию, Китай, Канаду, Индию, Малайзию, Индонезию, Южную Корею, Аргентину, Бразилию и Саудовскую
Бизнес
24 января 2025 г. 12:34
Министерство экономики: Азербайджан ведет переговоры по товарам и услугам с 19 членами ВТО

Азербайджан ведет переговоры по товарам и услугам с 19 членами Всемирной торговой организации (ВТО), включая США, Европейский cоюз (ЕС), Норвегию, Швейцарию, Россию, Китай, Канаду, Индию, Малайзию, Индонезию, Южную Корею, Аргентину, Бразилию и Саудовскую Аравию.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве экономики.

"В рамках членства в ВТО на двусторонних переговорах обсуждаются импортные тарифы по товарной номенклатуре и вопросы доступа к рынку по различным секторам услуг, а на многосторонних переговорах - торговый режим, включая техническое регулирование и другие вопросы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Азербайджан имеет статус наблюдателя во Всемирной торговой организации с 1997 года. Он начал переговоры со странами-членами ВТО в 2004 году. 13-14 января этого года в Баку состоялся первый раунд двусторонних переговоров Азербайджана с Китаем. В ходе двухдневных переговоров стороны обсудили вопросы, касающиеся торговли товарами и услугами, и достигли ряда ключевых договоренностей.

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Версия на английском языке Economy Ministry: Azerbaijan in talks on goods, services with 19 WTO members
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan ÜTT-nin 19 üzvü ilə mal və xidmətlər üzrə danışıqlar aparır – EKSKLÜZİV

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