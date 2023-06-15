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"Мини-босс": Победители чемпионата стартапов могут в будущем построить свой бизнес

"Мини-босс": Победители чемпионата стартапов могут в будущем построить свой бизнес 15:14
Бизнес
15 июня 2023 г. 16:10
Мини-босс: Победители чемпионата стартапов могут в будущем построить свой бизнес

Победители чемпионата стартапов среди детей и подростков могут в будущем построить свой бизнес.

Об этом Report сообщила директор бизнес-школы "Мини-босс" Алина Халафова.

По ее словам, очень важно прививать детям экономические знания с раннего возраста. "Мы учим их с раннего возраста строить и развивать бизнес, а также преодолевать препятствия на этом пути. Дети в течение года получают как практические, так и теоретические знания. Они также изучают языки", - рассказала она.

A.Халафова также отметила, что стартапы на апрельском форуме были с интересом встречены компаниями, и компании даже покупали продукты, предлагаемые подростками.

16-20 июля в Шотландии пройдет чемпионат мира по стартапам для детей и подростков.

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Версия на английском языке MiniBoss: Winners of National Startup Championship can start their businesses in future
Версия на азербайджанском языке "MiniBoss": "Startap çempionatının qalibləri gələcəkdə biznes qura bilər"

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