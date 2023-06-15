"Мини-босс": Победители чемпионата стартапов могут в будущем построить свой бизнес

15:14

Победители чемпионата стартапов среди детей и подростков могут в будущем построить свой бизнес.

Об этом Report сообщила директор бизнес-школы "Мини-босс" Алина Халафова.

По ее словам, очень важно прививать детям экономические знания с раннего возраста. "Мы учим их с раннего возраста строить и развивать бизнес, а также преодолевать препятствия на этом пути. Дети в течение года получают как практические, так и теоретические знания. Они также изучают языки", - рассказала она.

A.Халафова также отметила, что стартапы на апрельском форуме были с интересом встречены компаниями, и компании даже покупали продукты, предлагаемые подростками.

16-20 июля в Шотландии пройдет чемпионат мира по стартапам для детей и подростков.