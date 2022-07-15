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Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой "Газпрома" в ФРГ

Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой "Газпрома" в ФРГ Минфин США решил временно разрешить проводить операции с германской компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH.
Бизнес
15 июля 2022 г. 05:33
Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой Газпрома в ФРГ

Минфин США решил временно разрешить проводить операции с германской компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в опубликованных министерством пояснениях.

До 16 декабря 2022 года разрешаются "все транзакции, касающиеся SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее - GAZPROM Germania GmbH. 31 марта 2022 года Группа "Газпром" прекратила участие в GAZPROM Germania GmbH; сейчас компания находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии)".

При этом Минфин отмечает, что существуют исключения из этого правила: запрещены транзакции, нарушающие санкции США против России, в частности - операции, в которых участвуют фигуранты санкционных списков.

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