Минеральная вода "Истису" в ближайшее время поступит в продажу в Беларуси

Минеральная вода "Истису" в ближайшее время поступит в продажу в Беларуси

Азербайджанская минеральная вода "Истису" в ближайшее время поступит в продажу на белорусском рынке.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-белорусском бизнес-форуме в Баку сообщил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

Он подчеркнул, что контракт на экспорт минеральной воды "Истису" в Беларусь уже подписан.

"Продукт отправлен на лабораторные испытания, и мы надеемся, что регулярный экспорт скоро начнется", - добавил Абдуллаев.

Он отметил, что выход "Истису" на зарубежный рынок имеет особое значение. "Для нас это не просто торговый проект, а символ возрождения освобожденных территорий", - добавил он.