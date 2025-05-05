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Минеральная вода "Истису" в ближайшее время поступит в продажу в Беларуси

Минеральная вода "Истису" в ближайшее время поступит в продажу в Беларуси Минеральная вода "Истису" в ближайшее время поступит в продажу в Беларуси
Бизнес
5 мая 2025 г. 17:31
Минеральная вода Истису в ближайшее время поступит в продажу в Беларуси

Азербайджанская минеральная вода "Истису" в ближайшее время поступит в продажу на белорусском рынке.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-белорусском бизнес-форуме в Баку сообщил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

Он подчеркнул, что контракт на экспорт минеральной воды "Истису" в Беларусь уже подписан.

"Продукт отправлен на лабораторные испытания, и мы надеемся, что регулярный экспорт скоро начнется", - добавил Абдуллаев.

Он отметил, что выход "Истису" на зарубежный рынок имеет особое значение. "Для нас это не просто торговый проект, а символ возрождения освобожденных территорий", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Istisu mineral water soon to be on sale in Belarus
Версия на азербайджанском языке “İstisu” mineral suyu yaxın zamanlarda Belarusda satışa çıxarılacaq

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