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Минэкономики: Турецкие компании подали заявки по более 100 бизнес-проектам в Карабахе и Зангезуре

Минэкономики: Турецкие компании подали заявки по более 100 бизнес-проектам в Карабахе и Зангезуре Минэкономики: Турецкие компании подали заявки по более 100 бизнес-проектам в Карабахе и Зангезуре
Бизнес
30 мая 2025 г. 12:27
Минэкономики: Турецкие компании подали заявки по более 100 бизнес-проектам в Карабахе и Зангезуре

Турецкие компании подали заявки по 118 бизнес-проектам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на 6-м общем собрании TÜİB в Баку.

По его словам, турецкие инвесторы проявляют все большую заинтересованность в реализации проектов на освобожденных территориях.

Алиев отметил, что правительство продолжает привлекать иностранный капитал для обновления существующей и строительства новой инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах для эффективного использования потенциала альтернативной энергетики.

"Агропарк "Дост", первый частный сельскохозяйственный комплекс, созданный в Карабахе и Зангезуре, является примером успешного сотрудничества на освобожденных территориях", - подчеркнул Алиев.

Он добавил, что благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат Азербайджана, льготы и стимулы, а также макроэкономическая и финансовая стабильность способствуют притоку прямых иностранных инвестиций, привносящих в страну высокие технологии и знания.

"Мы приглашаем предпринимателей из братской страны воспользоваться богатым экономическим потенциалом Азербайджана и вести более активную деятельность. Уверен, что проекты, бизнес-инвестиции и совместные инициативы, которые мы будем реализовывать на основе взаимовыгодного партнерства, еще больше расширят наше сотрудничество", - заключил замминистра.

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Версия на английском языке Number of Turkish firms intending to establish business in Karabakh revealed
Версия на азербайджанском языке Qarabağda biznes qurmaq istəyən Türkiyə şirkətlərinin sayı açıqlanıb

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