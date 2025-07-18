Минэкономики обнародовало список проектов государственно-частного партнерства на 2026 год

Министерство экономики Азербайджана обнародовало список проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), утвержденных распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2025 года.

Министерство экономики Азербайджана обнародовало список проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), утвержденных распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2025 года.

Как сообщает Report, в перечень включены проекты строительства и управления научно-технологическим парком в Баку, управления твердыми бытовыми отходами в Лянкяранском районе, строительства центров утилизации биологических отходов и останков животных, ремонта аэрационной установки в поселке Говсан и установка новых сооружений для повторной переработки сточных вод, создания туристско-рекреационной зоны в Кяльбаджарском районе, создания автопарков для грузового транспорта (TIR-парков).

Реализация этих проектов в сферах образования, экологии, продовольственной безопасности, водных ресурсов, туризма и транспорта планируется в тесном сотрудничестве с частным сектором. Цель – совершенствование инфраструктуры в соответствии с устойчивой стратегией развития страны, защита окружающей среды и рост туристического потенциала.