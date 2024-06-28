Минэкономики намерено развивать сотрудничество с частным сектором в восстановлении Карабаха

Министерство экономики нацелено на более интенсивное сотрудничество с частным сектором для совместного восстановления Карабаха.

Министерство экономики нацелено на более интенсивное сотрудничество с частным сектором для совместного восстановления Карабаха.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X" по итогам прошедшего в Шуше мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе".

"Мероприятие с участием предпринимателей в Шуше запомнилось плодотворными дискуссиями, продуктивными встречами и приятными впечатлениями. Вместе с представителями бизнеса мы определили предстоящие шаги, рассмотрели взаимные ожидания и вопросы. Наша общая задача - вместе восстановить Карабах, и мы нацелены на более интенсивное сотрудничество для ее реализации. Благодарим всех участников мероприятия", - говорится в публикации.