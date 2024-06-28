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Минэкономики намерено развивать сотрудничество с частным сектором в восстановлении Карабаха

Минэкономики намерено развивать сотрудничество с частным сектором в восстановлении Карабаха Министерство экономики нацелено на более интенсивное сотрудничество с частным сектором для совместного восстановления Карабаха.
Бизнес
28 июня 2024 г. 16:33
Минэкономики намерено развивать сотрудничество с частным сектором в восстановлении Карабаха

Министерство экономики нацелено на более интенсивное сотрудничество с частным сектором для совместного восстановления Карабаха.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X" по итогам прошедшего в Шуше мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе".

"Мероприятие с участием предпринимателей в Шуше запомнилось плодотворными дискуссиями, продуктивными встречами и приятными впечатлениями. Вместе с представителями бизнеса мы определили предстоящие шаги, рассмотрели взаимные ожидания и вопросы. Наша общая задача - вместе восстановить Карабах, и мы нацелены на более интенсивное сотрудничество для ее реализации. Благодарим всех участников мероприятия", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоMinister: Joint action to rebuild Karabakh to become more intensive
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "Qarabağın bərpasında biznes ilə birgə fəaliyyət daha sıx olacaq"

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