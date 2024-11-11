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Минэкономики Азербайджана организует ряд мероприятий и встреч в рамках COP29

Минэкономики Азербайджана организует ряд мероприятий и встреч в рамках COP29 Министерство экономики Азербайджана организует ряд мероприятий и встреч в рамках COP29.
Бизнес
11 ноября 2024 г. 13:19
Минэкономики Азербайджана организует ряд мероприятий и встреч в рамках COP29

Министерство экономики Азербайджана организует ряд мероприятий и встреч в рамках COP29.

Как сообщили Report в ведомстве, в рамках Климатической платформы бизнес-инвестиций и филантропии будет организован ряд мероприятий, а также проведены дискуссии по вопросам климатического финансирования и стратегического партнерства.

13 ноября Министерство экономики совместно со Всемирным экономическим форумом организует заседание высокого уровня на тему "Сила сотрудничества: объединение усилий для достижения чистого нуля".

14 ноября Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT) будет представлена ​​в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли (Climate FIT Day), организованного Министерством экономики совместно со Всемирной торговой организацией (ВТО).

15 ноября, в День энергетики, мира, помощи и реконструкции состоится презентация портала "Зеленый рост" ("Yaşıl artım”), разработанного на основе сотрудничества Минэкономики и Центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета.

16 ноября, в День Науки, технологии, инновации и цифровизации пройдет ряд конференций, посвященных искусственному интеллекту.

20 ноября, в День урбанизации, транспорта и туризма, запланирован круглый стол лидеров зеленых городов ЕБРР из региона СПЕКА, брифинг по Многостороннему трастовому фонду СПЕКА.

В рамках COP29 также будут проведены министерские встречи. Министерство экономики и входящие в его структуру институты планируют подписать документы с Исламским банком развития, Международным торговым центром и рядом иностранных компаний.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Economy Ministry to hold high-profile events at COP29
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi COP29 çərçivəsində bir sıra tədbir və görüşlər təşkil edəcək

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