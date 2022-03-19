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Минэкономики Азербайджана обратилось к экспортерам

Минэкономики Азербайджана обратилось к экспортерам Министерство экономики Азербайджана обратилось к экспортерам.
Бизнес
19 марта 2022 г. 19:27
Минэкономики Азербайджана обратилось к экспортерам

Министерство экономики Азербайджана обратилось к экспортерам.

Как передает Report, в обращении говорится:

"В связи с устойчивым ростом мировых цен на основные продовольственные продукты на мировых рынках из-за изменений климата и последних геополитических процессов, а также проблемами в логистике и цепочке поставок данных товаров на рынках соседних стран решением Кабинета министров установлено, что Минэкономики будет предоставлять заключение на экспорт некоторых товаров. В связи с этим заявляем, что предприниматели, занимающиеся экспортом данных товаров, могут обращаться в министерство экономики по почте или в электронном виде (https://e-services.economy.gov.az/sertifikatlar/menseForm.aspx) . Поступившие обращения будут рассмотрены с предоставлением соответствующего ответа в течение пяти рабочих дней. В целях обеспечения непрерывности процесса соответствующие структуры минэкономики в праздничные дни работают в обычном режиме.

В связи с дополнительными вопросами можно обращаться в колл-центр 195-2", - говорится в сообщении министерства.

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