Минэкономики Азербайджана обратилось к экспортерам

Министерство экономики Азербайджана обратилось к экспортерам.
"В связи с устойчивым ростом мировых цен на основные продовольственные продукты на мировых рынках из-за изменений климата и последних геополитических процессов, а также проблемами в логистике и цепочке поставок данных товаров на рынках соседних стран решением Кабинета министров установлено, что Минэкономики будет предоставлять заключение на экспорт некоторых товаров. В связи с этим заявляем, что предприниматели, занимающиеся экспортом данных товаров, могут обращаться в министерство экономики по почте или в электронном виде (
В связи с дополнительными вопросами можно обращаться в колл-центр 195-2", - говорится в сообщении министерства.