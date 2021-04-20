Минэкономики Азербайджана будет сотрудничать с японской компанией NEXI

М.Джаббаров призвал японские компании воспользоваться возможностями, отраженными в подписанном меморандуме, и пригласил инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана

Между Министерством экономики Азербайджана и японской компанией Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, документ подписали Микаил Джаббаров и председатель и главный исполнительный директор NEXI Атсуо Курода.

Меморандум предусматривает проведение обсуждений с целью повышения знаний и опыта между Азербайджаном и Японией в сфере экспортного кредитования и страхования инвестиций, а также осуществления обмена опытом о местных и соседних рынках, проведение совместных тренингов.

В связи с этим министр М.Джаббаров подчеркнул, что взаимное доверие между Азербайджаном и Японией создало благоприятные условия для деятельности японских компаний в нашей стране и сотрудничества в области инвестиций. Было отмечено, что Япония является одним из основных инвесторов в экономику Азербайджана. Успешное партнерство между Министерством экономики и NEXI открывает большие возможности для роста взаимного экспорта и расширения сотрудничества в области инвестиций и страхования экспорта. Подписанный сегодня меморандум будет стимулировать новые направления партнерства и инвестиций.

М.Джаббаров проинформировал о реформах и проделанной работе в Азербайджане для постоянного улучшения делового и инвестиционного климата, увеличения производственного и экспортного потенциала. Было отмечено, что в эпоху цифровизации с целью обеспечения места Азербайджана среди ведущих стран в этой сфере при Министерстве экономики создано публичное юридическое лицо "Центр координации и анализа четвертой промышленной революции" и наша страна присоединилась к Сети Центров четвертой промышленной революции. Создание этого центра в Азербайджане придаст импульс развитию цифровой экосистемы и быстрому применению технологий 4-й промышленной революции.

Подчеркнув победу нашей доблестной армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, министр экономики довел до внимания, что подготовлена концепция восстановления и развития освобожденных территорий, эта концепция предусматривает широкое использование государственно-частного партнерства, специальных программ стимулирования иностранных инвесторов и привлечения иностранных компаний. Наши освобожденные территории не только богаты природными ресурсами, но и имеют особое значение с точки зрения промышленности, сельского хозяйства, транзита, туризма и других сфер. М.Джаббаров призвал японские компании воспользоваться возможностями, отраженными в подписанном меморандуме, и пригласил инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана.

Выступивший на мероприятии председатель и главный исполнительный директор NEXI А.Курода отметил важное значение подписания меморандума с точки зрения расширения торгового и инвестиционного сотрудничества Азербайджана и Японии.

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде и посол Японии в Азербайджане Чуничи Вада рассказали о двусторонних отношениях между странами, обменялись мнениями о расширении экономического и торгового сотрудничества.