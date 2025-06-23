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Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов

Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов Азербайджан и Таджикистан проводят технико-экономическую оценку ряда проектов на общую сумму 700 млн долларов США, подписанных в рамках азербайджано-таджикского бизнес-форума, прошедшего в мае 2024 года в Баку.
Бизнес
23 июня 2025 г. 13:11
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов

Азербайджан и Таджикистан проводят технико-экономическую оценку ряда проектов на общую сумму 700 млн долларов США, подписанных в рамках азербайджано-таджикского бизнес-форума, прошедшего в мае 2024 года в Баку.

Об этом сообщили Report в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

Среди них - соглашение между Азербайджанской промышленной корпорацией и таджикскими партнерами об увеличении объемов взаимной торговли, создании текстильных предприятий, развитии производства рафинированного масла, освоении земель для выращивания хлопка и переработке хлопковых семян; меморандум о взаимопонимании между “Таджикской алюминиевой компанией” (TALCO) и ОАО “Азералюминий”; договоренности между “Таджагропромэкспорт” и Азербайджанской промышленной корпорацией, а также инициативы в сфере текстильной промышленности и хлопководства.

“Мы активно сотрудничаем с Азербайджаном в реализации этих проектов и рассчитываем на их ускоренное воплощение”, - подчеркнули в министерстве.

Также Таджикистан и Азербайджан планируют создать совместные предприятия по производству глинозема и анодных блоков.

“Поставки глинозема представляют собой новое направление сотрудничества. Кроме того, мы считаем приоритетным налаживание экспорта анодных блоков из Таджикистана в Азербайджан. Стороны располагают необходимым потенциалом и в ближайшее время рассчитывают подписать новые соглашения”, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в ходе шестого заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося в 2023 году, стороны договорились о возможном участии Азербайджана в финансировании модернизации завода TALCO. Обсуждались также поставки из Таджикистана в Азербайджан алюминия, криолита и фторида алюминия, а также экспорт глинозема из Азербайджана в Таджикистан.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами за январь-май 2025 года составил 6,54 млн долларов США, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Азербайджана в Таджикистан достиг 6 млн долларов США, импорт - 534 тыс. долларов США.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan və Tacikistan 700 milyon dollarlıq layihələr hazırlayır
Версия на английском языке Ministry of Economy: Azerbaijan, Tajikistan preparing projects worth $700M

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