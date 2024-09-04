Минэкологии спасло от вырубки 500 деревьев за счет внедрения электронного документооборота

Министерство экологии и природных ресурсов спасло от вырубки 500 деревьев за счет внедрения электронного документооборота.

Министерство экологии и природных ресурсов спасло от вырубки 500 деревьев за счет внедрения электронного документооборота.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Рустам Гасанов на мероприятии "Безбумажное правительство: воздействие цифровизации и инноваций на окружающую среду" в Баку.

По его словам, с 2018 года, когда в министерстве был внедрен электронный документооборот, удалось обработать 4 млн страниц документов без их печати, что эквивалентно примерно 500 деревьям.

Гасанов сказал, что Минэкологии планирует перейти на электронную форму выдачи других альтернативных и юридических документов к 2026 году для чего нужны изменения в законодательство.

"Министерство также старается обращать внимание на экологичность продукции во время закупок и нередко требует этого от своих поставщиков", - отметил Гасанов.