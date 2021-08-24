Миллиардеры в США значительно увеличили состояние в период пандемии

Многие американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние за последние 17 месяцев

Многие американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние за последние 17 месяцев, несмотря на распространение нового коронавируса, которое нанесло серьезный экономический ущерб.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном во вторник докладе вашингтонской неправительственной организации Institute for Policy Studies , в котором заостряется внимание на имущественном неравенстве в США.

Исследователи отметили, что американские миллиардеры стали на 1,8 трлн долларов США богаче за время пандемии, то есть их совокупное состояние выросло почти на две трети (62 процента).

В марте 2020 года оно оценивалось примерно в 3 трлн долларов США, а к 17 августа возросло до 4,8 трлн долларов США.

Согласно приведенным оценкам, в марте 2020 года в США насчитывалось 614 миллиардеров, а к августу текущего года их число выросло до 708.

В докладе говорится, что за этот период основатель корпорации Amazon Джефф Безос, к примеру, стал на 75 млрд долларов США богаче, основатель компании Microsoft Билл Гейтс - на 32,6 млрд долларов США, а глава компании Facebook Марк Цукерберг - на 74,2 млрд долларов США.