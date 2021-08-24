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Миллиардеры в США значительно увеличили состояние в период пандемии

Миллиардеры в США значительно увеличили состояние в период пандемии Многие американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние за последние 17 месяцев
Бизнес
24 августа 2021 г. 22:05
Миллиардеры в США значительно увеличили состояние в период пандемии

Многие американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние за последние 17 месяцев, несмотря на распространение нового коронавируса, которое нанесло серьезный экономический ущерб.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном во вторник докладе вашингтонской неправительственной организации Institute for Policy Studies, в котором заостряется внимание на имущественном неравенстве в США.

Исследователи отметили, что американские миллиардеры стали на 1,8 трлн долларов США богаче за время пандемии, то есть их совокупное состояние выросло почти на две трети (62 процента).

В марте 2020 года оно оценивалось примерно в 3 трлн долларов США, а к 17 августа возросло до 4,8 трлн долларов США.

Согласно приведенным оценкам, в марте 2020 года в США насчитывалось 614 миллиардеров, а к августу текущего года их число выросло до 708.

В докладе говорится, что за этот период основатель корпорации Amazon Джефф Безос, к примеру, стал на 75 млрд долларов США богаче, основатель компании Microsoft Билл Гейтс - на 32,6 млрд долларов США, а глава компании Facebook Марк Цукерберг - на 74,2 млрд долларов США.

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