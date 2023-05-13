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Миллиардер Остин Расселл приобрел контрольный пакет акций Forbes

Миллиардер Остин Расселл приобрел контрольный пакет акций Forbes Американский бизнесмен Остин Расселл, владеющий компанией Luminar Technologies, приобрел контрольный пакет акций журнала Forbes почти за $800 млн.
Бизнес
13 мая 2023 г. 08:41
Миллиардер Остин Расселл приобрел контрольный пакет акций Forbes

Американский бизнесмен Остин Расселл, владеющий компанией Luminar Technologies, приобрел контрольный пакет акций журнала Forbes почти за $800 млн.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о доле в 82%, включая ту часть, которая принадлежит семье Форбс. Ранее владевшая журналом гонконгская фирма Whale Media Investments останется миноритарным акционером.

Приобретенное Расселлом деловое издание в данный момент является прибыльным, отмечают источники.

Остин Рассел - миллиардер и основатель компании Luminar Technologies, производящей датчики и программное обеспечение для систем безопасности и автомобильных автопилотов.

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