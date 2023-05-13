Миллиардер Остин Расселл приобрел контрольный пакет акций Forbes

Американский бизнесмен Остин Расселл, владеющий компанией Luminar Technologies, приобрел контрольный пакет акций журнала Forbes почти за $800 млн.

Американский бизнесмен Остин Расселл, владеющий компанией Luminar Technologies, приобрел контрольный пакет акций журнала Forbes почти за $800 млн.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о доле в 82%, включая ту часть, которая принадлежит семье Форбс. Ранее владевшая журналом гонконгская фирма Whale Media Investments останется миноритарным акционером.

Приобретенное Расселлом деловое издание в данный момент является прибыльным, отмечают источники.

Остин Рассел - миллиардер и основатель компании Luminar Technologies, производящей датчики и программное обеспечение для систем безопасности и автомобильных автопилотов.