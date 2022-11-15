Миллиардер Джефф Безос призвал "готовиться к худшему"

Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что в США надвигается рецессия, и посоветовал человечеству накапливать наличные на случай спада в мировой экономике.

Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что в США надвигается рецессия, и посоветовал человечеству накапливать наличные на случай спада в мировой экономике.

Как сообщает Report , об этом предприниматель заявил в эфире телеканала CNN.

"Экономика сейчас выглядит не особо хорошо. Вы это видите и сами — увольнения происходят во многих секторах экономики", - отметил он.

Безос рекомендовал отложить крупные покупки, такие как новые телевизоры, холодильники и автомобили, учитывая риск ухудшения экономических условий.

Он предложил владельцам малого бизнеса подумать о том, чтобы отложить инвестиции в новое оборудование и вместо этого накопить денежные резервы.

"Учитывайте столько рисков, сколько сможете. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему", - резюмировал миллиардер.