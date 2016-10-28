Милли Меджлис внес поправку в Таможенный кодекс

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Законопроект о внесении поправок в Таможенный кодекс Азербайджана утвержден после обсуждений на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, согласно поправке, в целях упрощения таможенного оформления товаров и транспортных средств на таможенно-пропускных пунктах при пропуске на таможенную территорию товаров и транспортных средств по краткой декларации на импорт будет применяться система зеленого, голубого, желтого или красного коридора.

Дополнение в кодекс предусматривает создание соответствующей инфраструктуры на таможенно-пропускных пунктах и выделение специальных полос движения.