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    Милли Меджлис внес поправку в Таможенный кодекс

    Поправка предусматривает внедрение системы зеленого коридора

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Законопроект о внесении поправок в Таможенный кодекс Азербайджана утвержден после обсуждений на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, согласно поправке, в целях упрощения таможенного оформления товаров и транспортных средств на таможенно-пропускных пунктах при пропуске на таможенную территорию товаров и транспортных средств по краткой декларации на импорт будет применяться система зеленого, голубого, желтого или красного коридора.

    Дополнение в кодекс предусматривает создание соответствующей инфраструктуры на таможенно-пропускных пунктах и выделение специальных полос движения. 

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