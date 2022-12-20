О нас

Милли Меджлис утвердил изменения в ряд законов

Милли Меджлис утвердил изменения в ряд законов Милли Меджлис на сегодняшнем заседании утвердил внесение изменений в ряд законов.
Бизнес
20 декабря 2022 г. 14:06
Милли Меджлис утвердил изменения в ряд законов

Милли Меджлис на сегодняшнем заседании утвердил внесение изменений в ряд законов.

Как передает Report, в третьем чтении были утверждены изменения в следующие законы:

"О финансово-промышленных группах", "О прохождении службы в таможенных органах", "Об автомобильных дорогах", "О товарных знаках и географических указателях", Налоговый кодекс, "О валютном регулировании", "О лотереях", "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике", "О банках", "О государственном реестре недвижимости", "О небанковских кредитных организациях", "Об ипотеке", "О страховании вкладов", "О государственном долге", "О страховой деятельности", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг", "Об аренде земли", "О лицензиях и разрешениях".

Согласно изменениям, при возможности получения документов или сведений от соответствующего государственного органа (учреждения) с помощью информационной системы "Электронное правительство" их предоставление не будет требоваться от физических и юридических лиц.

В случае невозможности, их представление будет запрошено в соответствующем государственном органе (учреждении) с согласия заявителя или будет предоставлено заявителем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis bir sıra qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib

Самое важное

Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоПроизошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 09:46
Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi