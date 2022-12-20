Милли Меджлис утвердил изменения в ряд законов

Милли Меджлис на сегодняшнем заседании утвердил внесение изменений в ряд законов.

Милли Меджлис на сегодняшнем заседании утвердил внесение изменений в ряд законов.

Как передает Report, в третьем чтении были утверждены изменения в следующие законы:

"О финансово-промышленных группах", "О прохождении службы в таможенных органах", "Об автомобильных дорогах", "О товарных знаках и географических указателях", Налоговый кодекс, "О валютном регулировании", "О лотереях", "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике", "О банках", "О государственном реестре недвижимости", "О небанковских кредитных организациях", "Об ипотеке", "О страховании вкладов", "О государственном долге", "О страховой деятельности", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг", "Об аренде земли", "О лицензиях и разрешениях".

Согласно изменениям, при возможности получения документов или сведений от соответствующего государственного органа (учреждения) с помощью информационной системы "Электронное правительство" их предоставление не будет требоваться от физических и юридических лиц.

В случае невозможности, их представление будет запрошено в соответствующем государственном органе (учреждении) с согласия заявителя или будет предоставлено заявителем.