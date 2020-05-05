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Милли Меджлис ратифицировал поправки в еще одно международное соглашение

​Милли Меджлис ратифицировал поправки в международное соглашение

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса было вынесено на обсуждение утверждение "Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами – участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли, от 8 октября 1999 года".

Как сообщает Report, вопрос был вынесен на голосование после обсуждения и принят.

Отметим, что Азербайджан подписал протокол с оговоркой на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в городе Ашхабад 31 мая 2019 года.

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