Milk-Pro ликвидируется

Азербайджанский производитель молочных продуктов ООО Milk Pro объявил о своей ликвидации.

Азербайджанский производитель молочных продуктов ООО Milk Pro объявил о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, Говсанская дорога, дом 29, 6-й км.

Milk-Pro был создан в 2004 году. До 2023 года ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", принадлежащее Министерству экономики, владело 20% долей в компании. К коммерческой организации неоднократно применялись финансовые санкции за несвоевременное представление налоговой отчетности или заменяющей ее справки.