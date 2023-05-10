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Микаил Джаббаров: Жизненный путь великого лидера - пример для каждого из нас

Микаил Джаббаров: Жизненный путь великого лидера - пример для каждого из нас Сегодня отмечается 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Бизнес
10 мая 2023 г. 09:21
Микаил Джаббаров: Жизненный путь великого лидера - пример для каждого из нас

Сегодня отмечается 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Фейсбуке.

"Образцовый жизненный путь великого лидера, его политика государственности, безграничная любовь к Родине и прогрессивные идеи являются примером для каждого из нас. Заветная память о гении будет жить в наших сердцах вечно, а его беспрецедентные заслуги перед нашей страной будут отмечаться на протяжении столетий как символ лидерства, мудрости и патриотизма", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ВидеоMikayil Jabbarov: Great Leader's exemplary life path example for each of us
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