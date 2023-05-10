Микаил Джаббаров: Жизненный путь великого лидера - пример для каждого из нас

Сегодня отмечается 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Сегодня отмечается 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Фейсбуке.

"Образцовый жизненный путь великого лидера, его политика государственности, безграничная любовь к Родине и прогрессивные идеи являются примером для каждого из нас. Заветная память о гении будет жить в наших сердцах вечно, а его беспрецедентные заслуги перед нашей страной будут отмечаться на протяжении столетий как символ лидерства, мудрости и патриотизма", - говорится в публикации.