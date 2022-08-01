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Микаил Джаббаров заявил о потенциальных возможностях Карабаха

Микаил Джаббаров заявил о потенциальных возможностях Карабаха "Правительство Азербайджана подготовило документ и обзор экономической реинтеграции территорий, освобожденных от оккупации, с участием местных и зарубежных экспертов".
Бизнес
1 августа 2022 г. 00:01
Микаил Джаббаров заявил о потенциальных возможностях Карабаха

"Правительство Азербайджана подготовило документ и обзор экономической реинтеграции территорий, освобожденных от оккупации, с участием местных и зарубежных экспертов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, в этом документе определены основные цели и инструменты: "Работы, проводимые сегодня, ведутся в соответствии с единым видением. Согласно этому, мы видим большой потенциал в ряде направлений. Это сельское хозяйство, промышленность центры. Созданы уже две промзоны".

Министр напомнил, что в промзоне, действующей в Агдаме, работают 9 резидентов: "В скором времени ожидается выдача сертификатов еще 15 резидентам. Промзона в Джебраиле расположена вдоль Зангезурского коридора. Деятельность транспортно-логистического центра будет тесно связана с Зангиланским аэропортом, которое будет способствовать развитию как Зангиланского, так и Джебраильского районов".

М.Джаббаров сказал, что кроме того, мы видим большой потенциал в разработке природных ресурсов и полезных ископаемых на освобожденных территориях: "В этой сфере уже есть иностранные инвесторы и с ними заключены контракты".

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Qarabağın potensial imkanlarını açıqlayıb

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