Микаил Джаббаров: Зависимость крупных госпредприятий от бюджета снизилась

В Азербайджане удалось решить большую часть проблем, связанных с зависимостью крупных госкомпаний от бюджета.

В Азербайджане удалось решить большую часть проблем, связанных с зависимостью крупных госкомпаний от бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

По его словам, благодаря проведенным реформам крупные государственные предприятия повысили устойчивость.

"Предприятия снизили долговую нагрузку, которая когда-то рассматривалась как одна из фискальных угроз и рисков, стали рентабельными, уменьшилась их зависимость от средств из государственного бюджета", - отметил министр.