О нас

Микаил Джаббаров: Зависимость крупных госпредприятий от бюджета снизилась

Микаил Джаббаров: Зависимость крупных госпредприятий от бюджета снизилась В Азербайджане удалось решить большую часть проблем, связанных с зависимостью крупных госкомпаний от бюджета.
Бизнес
13 февраля 2025 г. 11:25
Микаил Джаббаров: Зависимость крупных госпредприятий от бюджета снизилась

В Азербайджане удалось решить большую часть проблем, связанных с зависимостью крупных госкомпаний от бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

По его словам, благодаря проведенным реформам крупные государственные предприятия повысили устойчивость.

"Предприятия снизили долговую нагрузку, которая когда-то рассматривалась как одна из фискальных угроз и рисков, стали рентабельными, уменьшилась их зависимость от средств из государственного бюджета", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Economy Minister: Large state enterprises' dependence on budget in Azerbaijan decreases
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "İri dövlət müəssisələrinin büdcədən asılılığı azalıb"

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: В приоритетных сферах применяются серьезные налоговые льготы
Микаил Джаббаров: В приоритетных сферах применяются серьезные налоговые льготы
13 февраля 2025 г. 11:51
Министр экономики: Налоговые реформы Азербайджана стали успешным примером для других стран
Министр экономики: Налоговые реформы Азербайджана стали успешным примером для других стран
13 февраля 2025 г. 11:46
Фонд возрождения Карабаха поддержали свыше 16 тыс. юридических и физических лиц
Фонд возрождения Карабаха поддержали свыше 16 тыс. юридических и физических лиц
13 февраля 2025 г. 11:31
Микаил Джаббаров: Азербайджан занимает прочные позиции в сфере зеленой энергии
Микаил Джаббаров: Азербайджан занимает прочные позиции в сфере зеленой энергии
13 февраля 2025 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Налоговая служба играет большую роль в устойчивом экономическом развитии
Микаил Джаббаров: Налоговая служба играет большую роль в устойчивом экономическом развитии
13 февраля 2025 г. 11:07
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам налогового форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам налогового форума
13 февраля 2025 г. 10:47
Азербайджан возобновил экспорт табака в Польшу
Азербайджан возобновил экспорт табака в Польшу
12 февраля 2025 г. 19:49
Утверждены устав и структура Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком
Утверждены устав и структура Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком
12 февраля 2025 г. 18:30
Отчет о результатах опроса ВБ среди предпринимателей опубликуют в октябре
Отчет о результатах опроса ВБ среди предпринимателей опубликуют в октябре
12 февраля 2025 г. 17:14
Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды Cisco
ФотоПредставители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды Cisco
12 февраля 2025 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi