Джаббаров: За последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось более чем на 350 тыс.

В Азербайджане с 2019 года по настоящее время в результате реформ, проводимых в направлении оформления трудовых отношений между работниками и работодателями, количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 350 888, а в частном секторе нене

В Азербайджане с 2019 года по настоящее время в результате реформ, проводимых в направлении оформления трудовых отношений между работниками и работодателями, количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 350 888, а в частном секторе ненефтяной отрасли - на 331 018.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"За этот период доля частного сектора ненефтяной отрасли в общем объеме трудовых договоров выросла с 38,5% до 49,7%",- отметил министр.