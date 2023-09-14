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Джаббаров: За последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось более чем на 350 тыс.

Джаббаров: За последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось более чем на 350 тыс. В Азербайджане с 2019 года по настоящее время в результате реформ, проводимых в направлении оформления трудовых отношений между работниками и работодателями, количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 350 888, а в частном секторе нене
Бизнес
14 сентября 2023 г. 14:31
Джаббаров: За последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось более чем на 350 тыс.

В Азербайджане с 2019 года по настоящее время в результате реформ, проводимых в направлении оформления трудовых отношений между работниками и работодателями, количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 350 888, а в частном секторе ненефтяной отрасли - на 331 018.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"За этот период доля частного сектора ненефтяной отрасли в общем объеме трудовых договоров выросла с 38,5% до 49,7%",- отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s economy minister: ‘Number of labor contracts has risen by 350,888’
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Son 4 ildə əmək müqavilələrinin sayı 350 mindən çox artıb"

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