Микаил Джаббаров: За 9 месяцев в частном секторе создано 75 тыс. новых рабочих мест

10:09

В январе-сентябре этого года в частном секторе Азербайджана создано 75 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Инновационном саммите INMerge, проходящем в Баку при организации ООО PAŞA Holding.

По словам министра, сегодняшнее мероприятие предоставляет прекрасную возможность обсудить будущие инновации.

"Этот саммит имеет большое значение для меня как представителя государства. Мы должны постоянно думать о нашем будущем и быть терпеливыми, сталкиваясь с локальными неудачами. Это крайне необходимо для развития инноваций, поскольку некоторые из них не всегда оправдывают наши ожидания. Однако, именно такие трудности заставляют нас двигаться вперед с еще большей решимостью", - сказал М.Джаббаров.