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Микаил Джаббаров: Я за скорейшее принятие Кодекса о конкуренции

Микаил Джаббаров: Я за скорейшее принятие Кодекса о конкуренции "Я за скорейшее принятие Кодекса о конкуренции".
Бизнес
28 октября 2022 г. 13:59
Микаил Джаббаров: Я за скорейшее принятие Кодекса о конкуренции

"Я за скорейшее принятие Кодекса о конкуренции".

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Пока этот документ не вступил в силу, мы должны обеспечить конкуренцию в рамках действующих законов и наших полномочий", - отметил он.

Напомним, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики представила в Кабинет министров Кодекс о конкуренции. Проект Кодекса определяет орган конкуренции и его статус, права и обязанности субъектов рынка в сфере конкуренции, соглашения и действия, ограничивающие конкуренцию, а также критерии географического распределения долей рынка.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: I am in favor of early adoption of Competition Code
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Rəqabət Məcəlləsinin tez qəbul edilməsinin tərəfdarıyam"

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