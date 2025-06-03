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Микаил Джаббаров встретился с президентом венгерской компании MOL Group

Микаил Джаббаров встретился с президентом венгерской компании MOL Group 20:43 В Министерстве экономики на встрече с президентом венгерской компании "MOL Group" обсуждалась диверсификация деятельности в энергетической сфере.
Бизнес
3 июня 2025 г. 20:52
Микаил Джаббаров встретился с президентом венгерской компании MOL Group

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом венгерской компании MOL Group Жолтом Хернади, находящимся с визитом в нашей стране в рамках Бакинской энергетической недели.

Как сообщает Report, на встрече в Министерстве экономики стороны обсуждали диверсификацию деятельности в энергетической сфере.

Было выражено удовлетворение эффективными партнерскими отношениями с компанией MOL Group, а также подчеркнута важность энергетической безопасности и диверсификации энергетических ресурсов. Отмечена роль Азербайджана как надежного партнера в данном направлении.

Состоялся обмен мнениями о развитии партнерства между MOL Group и SOCAR, а также о расширении деятельности в энергетической сфере.

Отметим, что MOL Group является международной, интегрированной нефтяной, газовой, нефтехимической и розничной компанией. Компания работает в более чем 30 странах. MOL Group, являющаяся третьим по величине акционером проекта "Азери-Чираг-Гюнешли", имеет активы по разведке и добыче в 9 странах, включая Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке “MOL Group” şirkətinin prezidenti ilə görüş keçirilib

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