О нас

Микаил Джаббаров: Вручение награды “Dayaq” - замечательная инициатива Агентства по развитию МСБ

Микаил Джаббаров: Вручение награды “Dayaq” - замечательная инициатива Агентства по развитию МСБ Вручение награды Dayaq представителям малого и среднего бизнеса в свой пятилетний юбилей - замечательная инициатива Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).
Бизнес
28 декабря 2022 г. 15:32
Микаил Джаббаров: Вручение награды “Dayaq” - замечательная инициатива Агентства по развитию МСБ

Вручение награды “Dayaq” представителям малого и среднего бизнеса в свой пятилетний юбилей - замечательная инициатива Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время выступления на церемонии вручения награды.

Министр поздравил сотрудников агентства и предпринимателей с 5-летием начала деятельности KOBIA.

Внимание и заботу президента Азербайджана Ильхама Алиева к развитию предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса (МСБ), можно видеть и во внедрении инструментов поддержки. Отмечено, что МСБ обеспечивают гибкость и устойчивость экономики страны, занятость, вносят значительный вклад в ее диверсификацию.

Касаясь активного участия предпринимателей в экономическом развитии, особенно в реинтеграции освобожденных территорий, министр отметил, что в настоящее время предприниматели успешно работают в Карабахе. Примером этого является эффективная деятельность промышленных парков и других предприятий, созданных в Агдаме и Джебраиле. В 2023 году на освобожденных от оккупации территориях будет реализован перечень новых проектов, что обеспечит масштабное расселение граждан в Карабахе.

Председатель правления KOBIA Орхан Мамедов проинформировал о поддержке и услугах агентства, а также о нововведениях для предпринимателей в 2023 году.

На мероприятии предприниматели, добившиеся определенных успехов, были награждены премией “Dayaq” в номинациях “Успешный производитель”, “Успешный стартап”, “Успешная деятельность в сфере спорта и здоровья”, “Успешный фермер”, “Внедрение современных технологий безопасности в Карабахе”, “На страже здоровья”, “Чистая окружающая среда и зеленый рост” и пр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоMikayil Jabbarov: Dayaq award - great initiative of SME Development Agency
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sahibkarları ilk dəfə “Dayaq” mükafatı ilə təltif olunublar

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Анар Керимов освобожден от должности министра культуры
Анар Керимов освобожден от должности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi