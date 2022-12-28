Микаил Джаббаров: Вручение награды “Dayaq” - замечательная инициатива Агентства по развитию МСБ

Вручение награды Dayaq представителям малого и среднего бизнеса в свой пятилетний юбилей - замечательная инициатива Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Вручение награды “Dayaq” представителям малого и среднего бизнеса в свой пятилетний юбилей - замечательная инициатива Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время выступления на церемонии вручения награды.

Министр поздравил сотрудников агентства и предпринимателей с 5-летием начала деятельности KOBIA.

Внимание и заботу президента Азербайджана Ильхама Алиева к развитию предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса (МСБ), можно видеть и во внедрении инструментов поддержки. Отмечено, что МСБ обеспечивают гибкость и устойчивость экономики страны, занятость, вносят значительный вклад в ее диверсификацию.

Касаясь активного участия предпринимателей в экономическом развитии, особенно в реинтеграции освобожденных территорий, министр отметил, что в настоящее время предприниматели успешно работают в Карабахе. Примером этого является эффективная деятельность промышленных парков и других предприятий, созданных в Агдаме и Джебраиле. В 2023 году на освобожденных от оккупации территориях будет реализован перечень новых проектов, что обеспечит масштабное расселение граждан в Карабахе.

Председатель правления KOBIA Орхан Мамедов проинформировал о поддержке и услугах агентства, а также о нововведениях для предпринимателей в 2023 году.

На мероприятии предприниматели, добившиеся определенных успехов, были награждены премией “Dayaq” в номинациях “Успешный производитель”, “Успешный стартап”, “Успешная деятельность в сфере спорта и здоровья”, “Успешный фермер”, “Внедрение современных технологий безопасности в Карабахе”, “На страже здоровья”, “Чистая окружающая среда и зеленый рост” и пр.