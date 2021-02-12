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Микаил Джаббаров: Возможности средних предпринимателей следует расширить

Микаил Джаббаров: Возможности средних предпринимателей следует расширить Следует положить конец случаям, которые приводят к недобросовестной конкуренции
Бизнес
12 февраля 2021 г. 12:36
Микаил Джаббаров: Возможности средних предпринимателей следует расширить
Микаил Джаббаров

Реализация принятых национальных приоритетов, повышение экономической мощи страны, обеспечение устойчивого и высокого экономического роста, устойчивости национальной экономики к внутренним и внешним воздействиям, наличие конкурентоспособного человеческого капитала, гражданских институтов позволят Азербайджану подняться еще на одну ступень в своем развитии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на конференции "Налоговая система в постпандемический период".

По его словам, историческая победа дала возможность пересмотреть планы экономического развития и применить их в Карабахе: "В первую очередь мы нацелены на устойчивое экономическое развитие. Постараемся, чтобы в постпандемический период в короткие сроки был восстановлен первоначальный уровень доходов и потребительской активности субъектов предпринимательства. Эти шаги также должны стимулировать создание новых рабочих мест. Второй важный момент - оживление бизнеса и инвестиций, достижение быстрого роста ненефтяного сектора. Дальнейшее стимулирование производства ненефтяной продукции в этой сфере станет одним из главных приоритетов поощрения частных инвестиций".

В то же время, по мнению Джаббарова, возможности средних предпринимателей должны быть расширены: "Предполагается добиться доминирующего положения малого и среднего бизнеса в формировании ВВП. Участие МСП в государственных закупках должно поощряться, они должны быть более вовлечены в государственные заказы. Следует положить конец случаям, которые приводят к недобросовестной конкуренции. Для этого будут реализованы институциональные реформы и новые законодательные инициативы.

Доступ предпринимателей к финансированию должен быть расширен. Инструменты поощрения бизнеса мы готовимся пересмотреть. Предусмотрена реализация новой программы приватизации. Механизм поощрения прямых иностранных инвестиций должен быть усовершенствован, в то же время мы считаем, что государственные инвестиционные программы должны расширяться в рамках государственно-частного партнерства".

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Orta sahibkarların əl-qolu tam açılmalıdır"

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