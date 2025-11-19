Микаил Джаббаров: Внешняя политика президента дала новый импульс экономике Азербайджана

Победы внешней дипломатии президента Азербайджана Ильхама Алиева открыли новые возможности для развития международных экономических связей страны.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

В качестве примера министр привел два ключевых события. Первое - подписанные 8 августа на Вашингтонском саммите исторические договоренности, в частности по реализации "Маршрута Трампа". Второе - вступление Азербайджана 16 ноября в качестве полноправного участника в консультативный формат глав государств Центральной Азии.

Джаббаров отметил, что эти достижения усилили привлекательность Азербайджана для иностранных инвесторов. В страну продолжают поступать крупные инвестиции в ненефтяной сектор, включая сферу возобновляемой энергетики. С рядом государств созданы совместные инвестиционные фонды.