Микаил Джаббаров: Экономика Азербайджана к концу года сбалансируется

Микаил Джаббаров https://report.az/storage/news/1f4ab9c54b971b66ec3c3f934e83c763/4ec760d3-9bb1-49e4-ab01-e0d6ac15ab0f_292.jpg

С конца I квартала этого года мировая экономика, в том числе и Азербайджан, столкнулись с новыми вызовами, связанными с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, на фоне этих вызовов национальная экономика, несмотря на трудности, продемонстрировала свою устойчивость: "Негативное влияние на ключевых игроков нашей экономики находится минимально. Так как в последние годы в стране улучшается бизнес-среда, ограничиваются различные вмешательства в деятельность бизнесменов. Мы верим, что к концу года экономика сбалансируется”.

Министр также отметил, что в Азербайджане продолжат поощрять предпринимательскую деятельность: "Сегодня мы видим большой интерес к промышленным паркам страны. Интерес к инвестиционным проектам сохранился, думаю, в ближайшее время в ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" мы будем наблюдать за реализацией частным сектором новых проектов. В настоящее время на долю частного сектора приходится 3 маната из каждых 4 манатов поступлений в госбюджете".