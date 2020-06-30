Наверх

Микаил Джаббаров: Экономика Азербайджана к концу года сбалансируется

​Микаил Джаббаров: Верим, что к концу года экономика сбалансируется

Микаил Джаббаров

С конца I квартала этого года мировая экономика, в том числе и Азербайджан, столкнулись с новыми вызовами, связанными с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, на фоне этих вызовов национальная экономика, несмотря на трудности, продемонстрировала свою устойчивость: "Негативное влияние на ключевых игроков нашей экономики находится минимально. Так как в последние годы в стране улучшается бизнес-среда, ограничиваются различные вмешательства в деятельность бизнесменов. Мы верим, что к концу года экономика сбалансируется”.

Министр также отметил, что в Азербайджане продолжат поощрять предпринимательскую деятельность: "Сегодня мы видим большой интерес к промышленным паркам страны. Интерес к инвестиционным проектам сохранился, думаю, в ближайшее время в ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" мы будем наблюдать за реализацией частным сектором новых проектов. В настоящее время на долю частного сектора приходится 3 маната из каждых 4 манатов поступлений в госбюджете".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!