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Микаил Джаббаров: В первом квартале из промышленных зон реализовано продукции на 768 млн манатов

Микаил Джаббаров: В первом квартале из промышленных зон реализовано продукции на 768 млн манатов В первом квартале текущего года предприятия, осуществляющие деятельность в промышленных зонах Азербайджана, реализовали продукции на сумму 768 млн манатов, что на 13% больше, чем в предыдущем году.
Бизнес
15 мая 2023 г. 15:05
Микаил Джаббаров: В первом квартале из промышленных зон реализовано продукции на 768 млн манатов
Микаил Джаббаров

В первом квартале текущего года предприятия, осуществляющие деятельность в промышленных зонах Азербайджана, реализовали продукции на сумму 768 млн манатов, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Товары, произведенные в промышленных зонах, были экспортировано в более чем 55 стран. До сих пор в общей сложности было произведено продукции на 9,6 млрд манатов, из которых продукция на 3,1 млрд манатов была экспортирована", - отметил он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Products worth 768M manats sold from industrial zones in first quarter
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "I rübdə sənaye zonalarından 768 milyon manatlıq məhsul satılıb"

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