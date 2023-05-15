Микаил Джаббаров: В первом квартале из промышленных зон реализовано продукции на 768 млн манатов

В первом квартале текущего года предприятия, осуществляющие деятельность в промышленных зонах Азербайджана, реализовали продукции на сумму 768 млн манатов, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

В первом квартале текущего года предприятия, осуществляющие деятельность в промышленных зонах Азербайджана, реализовали продукции на сумму 768 млн манатов, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.

"Товары, произведенные в промышленных зонах, были экспортировано в более чем 55 стран. До сих пор в общей сложности было произведено продукции на 9,6 млрд манатов, из которых продукция на 3,1 млрд манатов была экспортирована", - отметил он.