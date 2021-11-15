Микаил Джаббаров: В экономику Азербайджана инвестировано 300 млрд долларов

С 1995 года по 1 июля текущего года в экономику Азербайджана инвестировано 300 млрд долларов США.

С 1995 года по 1 июля текущего года в экономику Азербайджана инвестировано 300 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем сегодня в Баку 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum – IBF).

По его словам, половина из них – иностранные инвестиции: "Кроме того, в промышленные зоны страны уже вложены 6,3 млрд долларов США из предусмотренных 6,7 млрд долларов США".

Министр отметил, что объем экономики Азербайджана по итогам нынешнего года превысит уровень 2019 года, стратегические валютные резервы страны достигнут 108% годового ВВП, что в 6,12 раз превысит внешний государственный долг.