Микаил Джаббаров: В Давосе были рассмотрены приоритетные направления деятельности в сфере торговли и инвестиций

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе на сессии "Обед лидеров торговли и инвестиций" были рассмотрены приоритетные направления деятельности в данном направлении на этот год.

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе на сессии "Обед лидеров торговли и инвестиций" были рассмотрены приоритетные направления деятельности в данном направлении на этот год.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Обсуждения охватили такие темы, как геополитическое влияние на процесс экономической диверсификации, инновации и эффективность, управление и развитие", - отметил он.