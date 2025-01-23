Микаил Джаббаров: В Давосе были рассмотрены приоритетные направления деятельности в сфере торговли и инвестиций
Микаил Джаббаров: В Давосе были рассмотрены приоритетные направления деятельности в сфере торговли и инвестицийВ рамках Всемирного экономического форума в Давосе на сессии "Обед лидеров торговли и инвестиций" были рассмотрены приоритетные направления деятельности в данном направлении на этот год.
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе на сессии "Обед лидеров торговли и инвестиций" были рассмотрены приоритетные направления деятельности в данном направлении на этот год.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.
"Обсуждения охватили такие темы, как геополитическое влияние на процесс экономической диверсификации, инновации и эффективность, управление и развитие", - отметил он.
Davos İqtisadi Forumu (@wef) çərçivəsində "Ticarət və İnvestisiya Rəhbərliyi Naharı" sessiyasında bu il üçün #ticarət və sərmayələr sahəsində fəaliyyətin prioritet istiqamətlərini nəzərdən keçirdik. Müzakirələrimiz #iqtisadi diversifikasiya prosesinə geosiyasi təsirlər,… pic.twitter.com/gY95ATWE7w