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Микаил Джаббаров: В Давосе были рассмотрены приоритетные направления деятельности в сфере торговли и инвестиций

Микаил Джаббаров: В Давосе были рассмотрены приоритетные направления деятельности в сфере торговли и инвестиций В рамках Всемирного экономического форума в Давосе на сессии "Обед лидеров торговли и инвестиций" были рассмотрены приоритетные направления деятельности в данном направлении на этот год.
Бизнес
23 января 2025 г. 18:05
Микаил Джаббаров: В Давосе были рассмотрены приоритетные направления деятельности в сфере торговли и инвестиций

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе на сессии "Обед лидеров торговли и инвестиций" были рассмотрены приоритетные направления деятельности в данном направлении на этот год.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Обсуждения охватили такие темы, как геополитическое влияние на процесс экономической диверсификации, инновации и эффективность, управление и развитие", - отметил он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: 'Our discussions examined WEF's geopolitical impact on economic diversification'
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "WEF-də iqtisadi diversifikasiya prosesinə geosiyasi təsirləri müzakirə etdik"

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