Микаил Джаббаров: Тюркоязычные страны поддержали друг друга и в период пандемии

"Обсуждение вопросов, связанных с расширением сотрудничества в рамках Тюркского совета, имеет важное значение".

"Обсуждение вопросов, связанных с расширением сотрудничества в рамках Тюркского совета, имеет важное значение".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 10-й встрече министров экономик стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку.

"Тюркоязычные государства, имеющие общие ценности, поддерживали друг друга и в период пандемии коронавируса (COVID-19). Сегодня мы ведем дискуссии о том, как уменьшить влияние пандемии на нашу экономику", - сказал он.

Кроме того, по словам Джаббарова, в январе-июле текущего года объем товарооборота тюркоязычных стран и Венгрии составил 2,6 млрд долларов США, что составляет 15% от общего оборота.