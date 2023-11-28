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Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном за последние два года вырос в 10 раз

Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном за последние два года вырос в 10 раз Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном за январь-октябрь 2023 года увеличился более чем на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и почти в 10 раз за последние два года.
Бизнес
28 ноября 2023 г. 15:25
Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном за последние два года вырос в 10 раз

Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном за январь-октябрь 2023 года увеличился более чем на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и почти в 10 раз за последние два года.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что поощрение торговых связей дает положительные результаты.

"На туркмено-азербайджанском бизнес-форуме мы предложили деловым кругам наших стран внести свой вклад в устойчивость этой динамики, оценить взаимные инвестиционные проекты и активно сотрудничать", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоTrade turnover between Azerbaijan and Turkmenistan surged by nearly tenfold, says Mikayil Jabbarov
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "Azərbaycanla Türkmənistan arasında ticarət dövriyyəsi son 2 ildə 10 dəfə artıb"

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