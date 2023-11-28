Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном за последние два года вырос в 10 раз

Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном за январь-октябрь 2023 года увеличился более чем на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и почти в 10 раз за последние два года.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
Министр отметил, что поощрение торговых связей дает положительные результаты.
"На туркмено-азербайджанском бизнес-форуме мы предложили деловым кругам наших стран внести свой вклад в устойчивость этой динамики, оценить взаимные инвестиционные проекты и активно сотрудничать", - говорится в публикации.