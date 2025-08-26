Микаил Джаббаров: Торговое сотрудничество Азербайджана и США развивается по восходящей линии

Торговое сотрудничество между Азербайджаном и США на протяжении многих лет развивается по восходящей линии.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в США.

По его словам, в 2024 году объем взаимного товарооборота составил $1,7 млрд, что на 94% больше по сравнению с 2023 годом, из которых $1,6 млрд приходится на импорт из США, а $135 млн - на азербайджанский экспорт в эту страну.

"Азербайджан сохраняет инвестиционную привлекательность для американских компаний. В сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, торговли зарегистрировано 300 компаний (с американским капиталом - ред.)", - отметил министр.

По его словам, встречи, проведенные в США, создаст возможности для увеличения экономического потенциала стран.