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Микаил Джаббаров: Существуют большие перспективы для развития сотрудничества с США

Микаил Джаббаров: Существуют большие перспективы для развития сотрудничества с США Между Азербайджаном и США существуют большие перспективы для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах.
Бизнес
5 августа 2025 г. 15:06
Микаил Джаббаров: Существуют большие перспективы для развития сотрудничества с США

Между Азербайджаном и США существуют большие перспективы для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"На встрече с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон мы рассмотрели возможности реализации этого потенциала посредством совместных инициатив. Была подчеркнута значимость проектов, реализуемых в рамках взаимных интересов, для развития региона", - написал он.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan, US see significant prospects for expanding co-op
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "ABŞ ilə əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük perspektiv var"

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