Микаил Джаббаров: Существуют большие перспективы для развития сотрудничества с США

Между Азербайджаном и США существуют большие перспективы для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах.

Между Азербайджаном и США существуют большие перспективы для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"На встрече с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон мы рассмотрели возможности реализации этого потенциала посредством совместных инициатив. Была подчеркнута значимость проектов, реализуемых в рамках взаимных интересов, для развития региона", - написал он.