Микаил Джаббаров: Существующие бизнес-механизмы будут применены для развития Нахчывана

Для развития экономики Нахчывана будут применены все существующие бизнес-механизмы.
Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
”В рамках визита в Нахчыван мы с коллегами встретились с местными предпринимателями и обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в различных сферах экономики, а также вопросы, возникающие в связи с деятельностью представителей бизнеса, вопросы повышения экономической активности и новые вызовы", - сказал М.Джаббаров.