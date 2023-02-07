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Микаил Джаббаров: Существующие бизнес-механизмы будут применены для развития Нахчывана

Микаил Джаббаров: Существующие бизнес-механизмы будут применены для развития Нахчывана Для развития экономики Нахчывана будут применены все существующие бизнес-механизмы.
Бизнес
7 февраля 2023 г. 17:00
Микаил Джаббаров: Существующие бизнес-механизмы будут применены для развития Нахчывана

Для развития экономики Нахчывана будут применены все существующие бизнес-механизмы.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

”В рамках визита в Нахчыван мы с коллегами встретились с местными предпринимателями и обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в различных сферах экономики, а также вопросы, возникающие в связи с деятельностью представителей бизнеса, вопросы повышения экономической активности и новые вызовы", - сказал М.Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: ‘We will apply all the existing support mechanisms for the development of Nakhchivan’s economy’
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Naxçıvanın inkişafı üçün mövcud biznes mexanizmlərini tətbiq edəcəyik”

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