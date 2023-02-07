Микаил Джаббаров: Существующие бизнес-механизмы будут применены для развития Нахчывана

Для развития экономики Нахчывана будут применены все существующие бизнес-механизмы.

Для развития экономики Нахчывана будут применены все существующие бизнес-механизмы.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

”В рамках визита в Нахчыван мы с коллегами встретились с местными предпринимателями и обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в различных сферах экономики, а также вопросы, возникающие в связи с деятельностью представителей бизнеса, вопросы повышения экономической активности и новые вызовы", - сказал М.Джаббаров.