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Микаил Джаббаров: Страхование имущества экономически обосновано

Микаил Джаббаров: Страхование имущества экономически обосновано
© Report / Firi Salim

Страхование недвижимого и прочего имущества обосновано с экономической точки зрения. Однако вопрос, является ли это обязательным или добровольным, зависит от законодательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, передает Report.

М. Джаббаров также прокомментировал отсутствие POS-терминалов в некоторых торговых точках: "Подобные случаи предусматривают ответственность в соответствии с законодательством. Кассовые аппараты нового поколения уже устанавливаются. После завершения начнется процесс возврат НДС".  

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