Микаил Джаббаров: Страхование имущества экономически обосновано

Страхование недвижимого и прочего имущества обосновано с экономической точки зрения. Однако вопрос, является ли это обязательным или добровольным, зависит от законодательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, передает Report.
М. Джаббаров также прокомментировал отсутствие POS-терминалов в некоторых торговых точках: "Подобные случаи предусматривают ответственность в соответствии с законодательством. Кассовые аппараты нового поколения уже устанавливаются. После завершения начнется процесс возврат НДС".
Tural İbadlıАвтор новости