О нас

Микаил Джаббаров: Нынешняя экономика требует новых инструментов поддержки бизнеса

Микаил Джаббаров: Нынешняя экономика требует новых инструментов поддержки бизнеса В 2023 году целью является расширение деятельности Фонда развития бизнеса, внедрение новых инструментов.
Бизнес
28 декабря 2022 г. 11:49
Микаил Джаббаров: Нынешняя экономика требует новых инструментов поддержки бизнеса

В 2023 году для дальнейшей поддержки бизнеса ставится задача по расширению деятельности Фонда развития предпринимательства с внедрением новых инструментов для развития частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии вручения премии "Dayaq".

"До сих пор основным нашим инструментом было предоставление льготных кредитов через Фонд развития предпринимательства. Фонд охватывает тысячи проектов, но использование только этого инструмента не соответствует сегодняшнему спросу. Мы создадим ряд финансовых инструментов в соответствии с требованиями азербайджанской экономики. В первом квартале следующего года проведем их презентацию", - сказал М.Джаббаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Current state of Azerbaijani economy requires new tools
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Yeni iqtisadiyyat yeni alətlər tələb edir"

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: Наша цель - использовать нереализованный экономический потенциал в Нахчыване
Микаил Джаббаров: Наша цель - использовать нереализованный экономический потенциал в Нахчыване
28 декабря 2022 г. 12:07
Доля МСП в занятости в ненефтегазовом секторе будет доведена до 60%
Доля МСП в занятости в ненефтегазовом секторе будет доведена до 60%
28 декабря 2022 г. 12:03
Натиг Ширинов назначен зампредседателя ГТК
Натиг Ширинов назначен зампредседателя ГТК
28 декабря 2022 г. 11:59
Объем ненефтяного экспорта Азербайджана впервые превысит $3 млрд
Объем ненефтяного экспорта Азербайджана впервые превысит $3 млрд
28 декабря 2022 г. 11:59
Освобожден от должности еще один заместитель председателя ГТК
Освобожден от должности еще один заместитель председателя ГТК
28 декабря 2022 г. 11:54
Зампредседателя ГТК освобожден от занимаемой должности
Зампредседателя ГТК освобожден от занимаемой должности
28 декабря 2022 г. 11:51
Названа сумма финпомощи пострадавшим от пандемии предпринимателям в Азербайджане
Названа сумма финпомощи пострадавшим от пандемии предпринимателям в Азербайджане
28 декабря 2022 г. 11:24
Госкомтаможни представил новую электронную услугу
Госкомтаможни представил новую электронную услугу
28 декабря 2022 г. 11:20
По итогам 2022 года Илон Маск потерял 140 млрд долларов
По итогам 2022 года Илон Маск потерял 140 млрд долларов
28 декабря 2022 г. 10:13
Азербайджан устраняет двойное налогообложение с Японией
ФотоАзербайджан устраняет двойное налогообложение с Японией
27 декабря 2022 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi