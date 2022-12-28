Микаил Джаббаров: Нынешняя экономика требует новых инструментов поддержки бизнеса

В 2023 году целью является расширение деятельности Фонда развития бизнеса, внедрение новых инструментов.

В 2023 году для дальнейшей поддержки бизнеса ставится задача по расширению деятельности Фонда развития предпринимательства с внедрением новых инструментов для развития частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии вручения премии "Dayaq".

"До сих пор основным нашим инструментом было предоставление льготных кредитов через Фонд развития предпринимательства. Фонд охватывает тысячи проектов, но использование только этого инструмента не соответствует сегодняшнему спросу. Мы создадим ряд финансовых инструментов в соответствии с требованиями азербайджанской экономики. В первом квартале следующего года проведем их презентацию", - сказал М.Джаббаров.