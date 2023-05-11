Микаил Джаббаров: Со времен руководства Гейдара Алиева начался путь прогресса и процветания Азербайджана

С момента первого назначения Гейдара Алиева главой Азербайджана в 1969 году начался путь прогресса и процветания Азербайджана.

С момента первого назначения Гейдара Алиева главой Азербайджана в 1969 году начался путь прогресса и процветания Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Роль Гейдара Алиева в реализации инициатив ООН по развитию в Азербайджане“.

По его словам, в результате социально-экономических программ, осуществленных в 1969-1982 годах, Азербайджан стремительно развивался и стал одной из передовых республик Советского Союза: "Одна из величайших заслуг архитектора и строителя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева перед нашим народом - это спасение азербайджанской государственности и открытие нового этапа в политической истории страны. Тяжелые политические и экономические проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан в первые годы независимости, военная агрессия Армении еще больше осложнили сложившуюся ситуацию. Именно благодаря лидерскому мастерству, стратегическим решениям Гейдара Алиева в этот трудный период, в Азербайджане сформировалось сильное и независимое государство, эффективная, устойчиво развивающаяся экономика и процветающее, свободное общество".

M.Джаббаров отметил, что Гейдар Алиев на основе своих богатых экономических знаний и опыта четко определил путь экономического развития Азербайджана в новом периоде: "Как и во всех странах, избравших демократический путь развития, в Азербайджане в качестве приоритета выбраны принципы рыночной экономики - частная собственность, свободная предпринимательская деятельность, приватизация, развитие ненефтяного сектора, промышленности и обновление социальной инфраструктуры. А подписание ”Контракта века" вызвало коренной поворот в экономике Азербайджана. Успешная реализация дальновидной нефтяной стратегии заложила основу для дальнейшего устойчивого развития нашей страны".

Министр подчеркнул, что укрепление позиций Азербайджана на международной арене было одним из основных вопросов, которым уделял внимание великий лидер: "Большую роль в развитии сотрудничества с ООН, членом которого Азербайджан является с 1992 года, сыграли выступления общенационального лидера на Генеральной ассамблее ООН. В своих выступлениях Гейдар Алиев говорил о политико-экономическом положении Азербайджана и принципах его политики по отношению к мировому сообществу, широко информировал о агрессии Армении против Азербайджана, довел до членов ООН тяжелое положение, в котором в результате этой агрессии оказался Азербайджан".

По его словам, при участии Гейдара Алиева Азербайджан вместе с большинством стран-членов ООН в сентябре 2000 года на “Саммите тысячелетия” в Нью-Йорке принял Декларацию тысячелетия, определившую общие рамки для создания значительных позитивных изменений в жизни людей в мире в период до 2015 года:

"В этой декларации отражены восемь глобальных целей развития тысячелетия (ЦРТ). “Государственная программа по сокращению бедности и экономическому развитию в Азербайджанской Республике на 2003-2005 годы”, “Государственная программа по сокращению бедности и устойчивому развитию в Азербайджанской Республике на 2008-2015 годы”, 3 государственные программы по социально-экономическому развитию регионов (2004-2008, 2009-2013 и 2014-2018 годах) охватывают комплекс мер, направленных на достижение ЦРТ в нашей стране. В результате Азербайджан добился значительных успехов по многим Целям развития тысячелетия, в частности по сокращению бедности, повышению уровня образования, улучшению ситуации в области гендерного равенства и охраны окружающей среды, снижению детской и материнской смертности, усилению борьбы с опасными инфекционными и другими заболеваниями и расширению участия в глобальном партнерстве во имя прогресса. Азербайджан, среди 128 стран, взявших на себя обязательство сократить бедность до половины в рамках Целей развития тысячелетия, является одной из 18 стран, выполнивших это обязательство, а также 29 стран, добившихся сокращения бедности ниже 5% в мире".